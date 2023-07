Projecto do Centro Hospitalar do Médio Tejo ajudou mais de 200 grávidas

O projecto “Cuidar para Nascer”, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, prepara as grávidas e casais para o parto, nascimento e parentalidade através do método Gentlebirth. Os participantes têm tido uma experiência positiva e uma visão mais equilibrada sobre o parto.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) celebrou o primeiro ano de implementação do projecto “Cuidar para Nascer”, que consiste na preparação mental de grávidas e casais para o parto, nascimento e parentalidade. O projecto foi lançado em Junho de 2022 seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Mais de duas centenas de grávidas beneficiaram do projecto, que visa proporcionar uma experiência positiva e baseada em evidências para grávidas e casais que se inscreveram no curso de preparação para o parto, utilizando o inovador método Gentlebirth com conhecimentos de obstetrícia, neurociência e psicologia.

Os resultados dos questionários, consoante as expectativas e experiências dos participantes, indicam que as grávidas têm uma visão mais equilibrada sobre a dor durante o parto, considerando-a como um desconforto e não algo insuportável. A maioria das mães teve uma experiência positiva, expressando que o trabalho de parto e o parto corresponderam às suas expectativas. O projecto “Cuidar para Nascer”, segundo a instituição de saúde, tem cumprido a sua missão e os profissionais envolvidos têm-se dedicado para promover uma abordagem centrada na saúde, no bem-estar e nos direitos humanos.