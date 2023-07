Teatro Esteiros de Alhandra em risco

O grupo de teatro Esteiros, da Sociedade Euterpe Alhandrense, sofreu um corte de 50% na verba atribuída pela Câmara de Vila Franca de Xira ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). O grupo de Alhandra recebeu este ano cerca de cinco mil euros, e em 2022 tinha recebido perto de dez mil euros.

No próximo ano os Esteiros assinalam meio século de existência mas de acordo com o encenador e dramaturgo, João Santos Lopes, existem sérios riscos das comemorações não acontecerem. “Está em causa a nossa continuidade. O que mais me custa é que nos cortaram em virtude dos novos critérios de avaliação dos grupos de teatro, em que nunca fomos ouvidos. Trabalhámos o ano 2022 com base nos mesmos critérios dos últimos anos. Não fomos informados de nada”, lamenta João Santos Lopes.