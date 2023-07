Torres Novas distribui mais de 13 mil euros por associações desportivas

A Câmara de Torres Novas aprovou na última reunião privada do executivo, realizada a 19 de Julho, a atribuição de vários apoios a eventos e associações desportivas do concelho no montante global de 13.500 euros. Um dos apoios, no valor de 10 mil euros, vai para a Associação de Judo de Santarém, sediada em Torres Novas, que realizou obras de reabilitação e adaptação no Centro de Formação Técnico Competitiva Mestre KK, no pavilhão do Colégio Andrade de Corvo.

Os trabalhos no centro de formação incluíram a colocação de todo o tatami (tapete de judo) e dos necessários travamentos em madeira, de base específica para as três áreas de competição, construção em pladur do prolongamento e de portas nos vestiários masculinos e femininos, pinturas gerais do espaço interior e nos vestiários, e colocação de uma plataforma para juízes de prova.

Foi também aprovada a atribuição de apoio no valor de três mil euros ao Clube de Natação de Torres Novas, correspondente ao atleta de alto rendimento, Paulo Vakulyuk, da secção de natação, ao abrigo do apoio financeiro previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo.

O executivo aprovou ainda a atribuição de um apoio de 500 euros ao projecto desportivo para ocupação de tempos livres, denominado RX Soccer Academy, do Clube Atlético Riachense, que conta com 170 atletas inscritos.