Apicultores de Ourém receberam colónias de abelhas para retoma da actividade

Depois de verem as suas colmeias destruídas pelos incêndios de 2022, os apicultores do concelho de Ourém receberam um conjunto de colónias de abelhas para retomarem a actividade apícula na região.

A Associação de Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste entregou várias colónias de abelhas aos apicultores do concelho de Ourém com o objectivo de contribuir para o equilíbrio do ecossistema e para a retoma da actividade apícola na região. A medida surge depois de avaliadas as consequências nefastas dos incêndios de 2022, mas também devido à acção da vespa velutina no território, factores que contribuíram para o desaparecimento de 1717 colmeias de 30 apicultores do concelho, o correspondente a aproximadamente 1.717.000 abelhas.

O município de Ourém associou-se à iniciativa e celebrou um protocolo de colaboração com a Associação de Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste que apoiou a aquisição das colónias de abelhas distribuídas. O vereador Rui Vital marcou presença no momento de entrega das novas colónias de abelhas e salientou a importância da iniciativa, uma vez que as abelhas são essenciais para a necessária polinização das árvores de fruto e outras espécies e o decréscimo recentemente verificado é preocupante para o equilíbrio do ecossistema, afirma a autarquia em nota de imprensa. O apoio municipal foi de cerca de mil e quinhentos euros.

A Associação de Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste é uma organização sem fins lucrativos, constituída em 7 de Dezembro de 1989, que visa o apoio técnico e consultoria aos apicultores da região, a formação, o encaminhamento e ligação com entidades reguladoras, assim como o registo do apicultor e da sua exploração, entre outras actividades.