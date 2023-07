Concessionária do abastecimento de água em Ourém reforça equipas e controlo da qualidade

Medidas tomadas no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que inclui a deslocação do Papa ao Santuário de Fátima.

A empresa concessionária do abastecimento de água ao concelho de Ourém reforçou as equipas e o controlo da qualidade, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que inclui a deslocação do Papa ao Santuário de Fátima.

Numa informação escrita enviada à agência Lusa, a Be Water salientou que para a receção aos milhares de peregrinos, a partir de segunda-feira e até 8 de Agosto, há “infraestruturas preparadas para o efeito, para a garantia do abastecimento de água em qualidade e quantidade necessárias”, tendo ainda sido instalado 18 bebedouros móveis, cuja localização está disponível em https://fatima2023jmj.ourem.pt/.

“Em simultâneo e de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, estabeleceu medidas de reforço no controlo de qualidade da água”, para “garantir a segurança da água nas torneiras dos consumidores”, particularmente nos locais onde irão ser acolhidos peregrinos ou decorrer atividades da JMJ, adiantou a empresa.

Segundo a mesma informação, a concessionária também “reforçou as equipas de prevenção e as ações de mitigação de riscos ambientais, nomeadamente de depleção de recursos hídricos, seja por avaria, seja por gestão de consumo”. No âmbito da sensibilização, a Be Water participou em ações, como o envio de folhetos relativos a várias campanhas, numa parceria com outras entidades.

A empresa adiantou que a maior preocupação se prende com “o recurso não prioritário, as regas e lavagens de espaços acessórios que poderão colocar em causa a qualidade do abastecimento à população, nomeadamente quanto às variações de caudal e de pressão em períodos de maior demanda”.

Por outro lado, referiu “a qualidade da água a utilizar, de reservas próprias dos munícipes, domésticas ou empresariais”, avisando que a “higienização deverá ser contínua e rigorosa”, sendo que outra preocupação passa pelas “elevadas temperaturas que poderão ocorrer neste período do ano e o potencial risco de incêndio”.

Aos consumidores, a concessionária recomenda que deem “prioridade ao essencial”, pedindo para que, “em períodos excecionais e de maior consumo”, façam “um uso racional e sustentável dos recursos”.