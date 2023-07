Distinguidas as primeiras Eco-Freguesias do concelho de Ourém

A freguesia de Nossa Senhora da Piedade e a União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos foram distinguidas com a atribuição do galardão “Bandeira Verde”, que identifica as Eco-Freguesias XXI, projecto promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa. A cerimónia decorreu a 13 de Julho, na Casa das Artes de Miranda do Corvo. Os presidentes de junta, Luís Serras de Sousa e Jorge Lopes, marcaram presença na cerimónia que distinguiu as primeiras Eco-Freguesias do concelho, resultado do empenho demonstrado no desenvolvimento sustentável das freguesias e no envolvimento da população na construção de uma sustentabilidade participada.

A Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade viu reconhecido o projecto de digitalização dos seus serviços, com a criação do Balcão Digital. A União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos foi distinguida pelo projecto Eco Beatas, com a disponibilização de equipamentos para a deposição correcta de beatas nos parques da autarquia. O município de Ourém enaltece os projectos desenvolvidos enquanto primeiros passos para um futuro mais sustentável e assente em boas práticas ambientais. A atribuição dos galardões, segundo a autarquia, vai funcionar como incentivo para que Ourém se torne num concelho com 100% de Eco-Freguesias.