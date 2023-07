Escolas Insignare certificadas com selo de qualidade europeu

As escolas Insignare foram mais uma vez certificadas com o Selo de Garantia da Qualidade no âmbito do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional, atribuído pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. Depois da distinção em 2017, a qualidade do trabalho desenvolvido foi novamente reconhecida no passado mês de Junho com a renovação da atribuição do selo. O município de Ourém partilhou um comunicado onde felicita a Insignare pelos resultados obtidos e propõe um voto de reconhecimento pelo trabalho que tem realizado no âmbito do Ensino Profissional no concelho, “que muito tem contribuído para a transmissão de conhecimento aos alunos, assim como para a aquisição de competências fundamentais para uma inserção de sucesso dos mesmos na vida activa”.

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissional foi instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Junho de 2009 com o intuito de melhorar a eficiência da educação e formação profissional no espaço europeu e a qualidade das práticas de gestão.