Famílias carenciadas de Azambuja contam com novo programa de apoio

A Câmara de Azambuja e a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) avançaram com o Programa de Apoio Alimentar e Bens Essenciais (PAABE) para famílias carenciadas do concelho, através da distribuição de cabazes de alimentos e bens essenciais com produtos doados por empresas e particulares.

Segundo a vereadora do município com o pelouro da Acção Social, Mara Oliveira, a medida surge para dar resposta ao crescente número de pedidos de ajuda alimentar por parte de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade que têm chegado à delegação de Aveiras de Cima da CVP e também à autarquia. “Estamos numa situação de crise e esta medida vem para ajudar e chegar a um maior número de pessoas”, disse a O MIRANTE.

O PAABE, resultante de um protocolo de cooperação entre as duas entidades, abrange quatro medidas de apoio: emergência, sustentabilidade, urgência e recuperação. As três primeiras, explica Mara Oliveira, são da responsabilidade exclusiva da Cruz Vermelha Portuguesa, já a de recuperação envolve a acção directa do município, a quem cabe avaliar os pedidos de apoio e encaminhá-los para a delegação da CVP de Aveiras de Cima que, por sua vez, fará a entrega dos cabazes aos beneficiários.

“Para este apoio, de recuperação, existem duas condicionantes: as pessoas não podem ter dívidas ao município e não pode ser complementar a outra medida de apoio já prestada pelo município”, explica a vereadora, acrescentando que está previsto para o máximo de 12 meses e tem capacidade de resposta para 40 pessoas, com processos completos, enquanto os restantes ficam em lista de espera.

De acordo com Mara Oliveira, a Câmara de Azambuja presta actualmente apoio a 55 famílias através de cheque social/cartão de refeição - medida implementada desde 2011 que permite ao beneficiário levantar bens alimentares em estabelecimentos comerciais do concelho - além das que são apoiadas com cheques farmácia e pedidos pontuais de cabazes alimentares, produtos de higiene e roupas.

Os interessados em candidatar-se ao PAABE devem preencher o formulário disponível no serviço social da Câmara de Azambuja, localizado no edifício do Páteo Valverde, ou na delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa.