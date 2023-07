Autarca do Cartaxo considera uma vergonha o mau estado das estradas em Pontével

Presidente do município do Cartaxo admitiu e lamentou a situação durante a assembleia municipal que decorreu em Pontével, prometendo que as obras vão chegar.

O presidente da Câmara do Cartaxo, o social-democrata João Heitor, considera uma vergonha o mau estado das estradas da freguesia de Pontével e um pouco por todo o concelho, a tal ponto que se torna penosa circulação de carro em algumas delas. O lamento e crítica foram deixados na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo que decorreu em Pontével. “Assim que a empreitada de requalificação de algumas estradas do concelho estiver pronta garanto que estas ruas no centro de Pontével não vão ser esquecidas”, afirmou.

João Heitor também lamentou e considerou vergonhoso não haver saneamento básico em Casais Lagartos, também na freguesia de Pontével. “Estamos a trabalhar para resolver esse problema que não depende apenas de nós”, justificou o autarca que está no seu primeiro mandato. O presidente do município também garantiu que a maioria social-democrata na câmara está a rever o projecto para o Parque de Negócios do Casal Branco, situado em Pontével. “Assim que o projecto estiver concluído vamos procurar parceiros que ali se queiram instalar. Temos é que fazer obras para tornar o espaço atractivo para os investidores. Nós queremos fazer, vamos fazer, mas não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo”, realçou.