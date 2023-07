Nova creche municipal do Sardoal pode custar um milhão de euros

A Câmara do Sardoal aprovou, por unanimidade, em sessão camarária, iniciar o procedimento para a construção do edifício onde vai funcionar a nova creche municipal. A candidatura foi aprovada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O presidente do município, o social-democrata Miguel Borges, explicou que a comparticipação para este projecto poderá chegar a um máximo de 24%, num investimento total de cerca de um milhão de euros. “Vai ser um esforço grande que o município vai fazer. Teremos que saber fazer opções. O que é certo é que, independentemente do custo da obra não vamos abandonar os cidadãos do concelho, nem as crianças que não vão precisar de ir para outro concelho”, referiu.

Miguel Borges sublinhou, em relação à candidatura, que este é daqueles casos em que se sabe como começa mas não se sabe como vai acabar. “Tenho fé que à medida que o PRR se vá desenvolvendo e não vá havendo tanta capacidade de execução quem tem obra feita, executada e facturas para apresentar poderá ser beneficiado”, reforçou. O vereador da oposição, Pedro Lobato Duque (PS), considerou a comparticipação muito baixa tendo em conta as comparticipações que normalmente existem nestes sectores. “Este poderá não ser o tempo correcto para partimos para esta candidatura”, alertou, acrescentando que poderia ser mais adequada esperar por melhor oportunidade.

Pedro Duque recorda o processo e criticou a anterior gestão da Misericórdia do Sardoal que, afirma, deixou o município com os meninos na mão com o encerramento abrupto da creche da instituição. “A Santa Casa tinha condições que a câmara nunca conseguiu ter, sobretudo ao nível do financiamento por parte da Segurança Social. O município teve que dar resposta a esta valência e fê-lo sem ter encaixe financeiro para tal”, lamentou o vereador socialista. Apesar das críticas, os vereadores da oposição concordaram que se avance com o procedimento da nova creche.