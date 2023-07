Há cinco anos o Governo aprovou uma resolução com medidas para mitigar o flagelo ecológico provocado pelo atropelamento de animais na Recta do Cabo mas as soluções continuam sem sair da gaveta. Câmara de VFX aprovou agora uma nova proposta para que se faça mais em defesa dos animais.

VFX reivindica medidas rápidas para acabar com atropelamentos na Recta do Cabo

Pressionar a Infraestruturas de Portugal (IP) a implementar rapidamente um programa sério de monitorização e minimização dos atropelamentos de espécies da fauna selvagem na Recta do Cabo (EN10) é uma das exigências do município de Vila Franca de Xira agora vertida numa proposta aprovada em reunião de câmara. O documento, apresentado pela CDU e aprovado por maioria com os votos contra do Chega, pede também que o programa de mitigação do atropelamento de animais naquela recta, que une o Porto Alto a VFX e que é considerado um dos 40 pontos negros nacionais para a biodiversidade, aponte medidas de correcção e minimização dos impactos daquela estrada no atropelamento de animais.

Diz a CDU que a sinistralidade rodoviária naquela via, que atinge não só pessoas mas também animais, é “um flagelo ecológico” em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo e da Lezíria de Vila Franca de Xira, onde abundam várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios e répteis, desde texugos, lontras, raposas, ratos, corujas, aves de rapina, cegonhas, flamingos, patos e gansos-bravos, entre outros.

Dizem os eleitos que as elevadas velocidades a que se circula no local colocam também em risco a segurança das pessoas, riscos potenciais pela total ausência de medidas preventivas como sinalização adequada, lombas redutoras de velocidade, passagens aéreas ou subterrâneas naturalizadas, pontes, cercas e reflectores.