Apoio a vítimas das cheias em VFX ficou abaixo do previsto

Até ao início de Julho foi entregue pela Câmara de Vila Franca de Xira a particulares, empresas e associações do concelho que foram vítimas das intempéries de Dezembro um valor global de 86 mil euros. A informação foi comunicada durante a discussão de uma proposta de revisão orçamental na última reunião do executivo, onde constava um emagrecimento de 200 mil euros no meio milhão que estava inicialmente previsto, porque o município acredita que, nesta fase, os pedidos de apoio já não serão expressivos.

A maioria das candidaturas apresentadas ao apoio extraordinário concedido pelo município para apoiar quem perdeu bens nas cheias de Janeiro foi de particulares e empresas. No entanto, no caso das empresas, muitas não viram as suas candidaturas aprovadas, ou por terem níveis de facturação superiores a meio milhão de euros ou por não terem a sua sede social no concelho de Vila Franca de Xira. “Agora estamos a aguardar pela chegada das candidaturas de algumas associações que também tiveram prejuízos e esperam-se outras até ao final do ano, mas no caso das empresas o grosso do montante de apoio previsto não será usado”, explicou Fernando Paulo Ferreira, presidente do município.

Uma vez que já se está em Julho, a perspectiva do município é não vir a gastar todo o dinheiro que alocou para dar resposta a eventuais pedidos de ajuda. Recorde-se que o município não quis esperar pela chegada dos apoios do Governo e decidiu avançar com um programa de emergência para dar resposta a quem sofreu danos materiais nas cheias. A verba destinava-se a financiar perdas não cobertas pelas seguradoras ou pelo co-pagamento do Estado.

A estimativa total dos custos sofridos no concelho com as intempéries de Dezembro de 2022 foi de 9 milhões e 200 mil euros. A maioria dos estragos foi sentido em infraestruturas e equipamentos municipais, mas houve também danos avultados em habitações e actividades económicas, com prejuízos a rondar os 600 mil euros. Em seis dias a Protecção Civil Municipal registou 175 ocorrências em todo o concelho, entre inundações, situações de movimentos de terras e deslizamentos, limpeza de vias, quedas de árvores e quedas de estruturas.