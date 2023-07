Autarcas da Parreira contra instalação de canil num terreno que querem para habitação

A Câmara Municipal da Chamusca possuiu vários lotes de terreno na Parreira e aparentemente estabeleceu como possibilidade utilizar parte dos terrenos para a construção de um Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) da Chamusca. Com a possibilidade de instalação da infraestrutura na aldeia, os autarcas da assembleia de freguesia e a respectiva junta, apresentaram uma moção na última reunião pública onde manifestaram ser contra a decisão do município presidido por Paulo Queimado (PS), caso venha a confirmar-se.

“Reconhecemos a importância deste tipo de equipamentos no concelho. No entanto, os mesmos devem ser analisados e discutidos para serem amplamente aceites pelas comunidades (…) Sendo intenção e ambição desta freguesia o crescimento populacional com a disponibilização dos terrenos da autarquia para construção de imóveis, esta possível implementação seria sem dúvida uma problemática futura para o crescimento populacional desta freguesia”, lê-se no documento a que O MIRANTE teve acesso. “Nas discussões anteriores deste órgão sobre a possibilidade de instalação dessa infraestrutura nesse local, fomos amplamente contra essa possibilidade. Consideramos também que, sendo essa infraestrutura e respectivos serviços com importância para o município, na nossa opinião deve estar em harmonia com a população e território onde se vai inserir”, refere, sugerindo como hipótese de instalação as Zonas de Actividades Económicas no Chouto e Parreira.



Potencial mal aproveitado

Bruno Oliveira, presidente da União das Freguesias da Parreira e Chouto, é da opinião de que o concelho da Chamusca tem potencial para ganhar população, mas que continua a perdê-la por pequenos pormenores, como o impasse de mais de uma década com vários lotes de terreno que o município possui na aldeia e que poderão servir para instalar o canil municipal. Bruno Oliveira tem utilizado várias sessões de assembleia municipal para questionar o presidente Paulo Queimado sobre medidas para desbloquear o problema, mas até agora “nem novas nem mandadas”. O autarca considera que não tem sido dada a devida importância ao assunto e que existem pessoas que demonstram interesse em fixar-se na freguesia, mas que não o podem fazer por falta de terrenos para habitação. “Recebo pessoas na junta que demonstram interesse em fixar-se aqui e sou obrigado a dizer-lhes que não podem”, lamentou em conversa com O MIRANTE realizada em Março deste ano.

Recorde-se que, no distrito de Santarém, o concelho da Chamusca, segundo os Censos, caiu de 10.120, em 2011, para 8.530, em 2021, em número de habitantes. O resultado equivale a menos 1.590 residentes e uma variação de -15,7%.