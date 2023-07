Comissão do Hospital de Santarém promove ciclo de sessões de actualização

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) iniciou um ciclo de sessões de actualização sobre temas multidisciplinares pertinentes para a prática clínica e transversais às várias especialidades. A iniciativa é organizada pela Comissão de Internos do HDS e visa “fomentar a actualização interpares e estimular a formação contínua”. A primeira sessão, confinada ao tema “2023 ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension - general aspects”, teve como objectivo esclarecer os aspectos gerais das mais recentes recomendações da European Society of Hypertension (ESH) para a abordagem e tratamento da Hipertensão Arterial, apresentadas na 32.ª Reunião Anual de Hipertensão e Risco Cardiovascular, que decorreu no mês de Junho em Milão. A apresentação ficou a cargo de Inês Ambrioso, interna de formação específica em Medicina Interna.

Ana Infante, presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, sublinha a importância da realização das sessões e enaltece o empenho da Comissão de Internos na sua organização.