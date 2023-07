Hospital de Santarém inaugura exposição que retrata sentimentos de artistas

A OficINa – Arte Bruta Inclusiva, integrada no Departamento de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS), inaugura a 27 de Julho, pelas 12h00, a exposição “Obras de Todos”. A mostra é composta por obras da autoria de artistas da oficina e vai ficar patente no piso 0 do Hospital (nos espaços da Consulta Externa e Hall). De acordo com a equipa da oficINa, a exposição retrata “emoções, formas de sentir e de exprimir sentimentos dos artistas da” e “questiona a normalidade“. Além disso, “contribui para a inclusão da pessoa com doença mental, onde o sentimento de valorização do trabalho está presente”.

A oficINa – Arte foi inaugurada em Maio de 2021 com o objectivo de apostar na reabilitação de pessoas com doença mental grave, mobilizando a arte como ferramenta terapêutica. Pintura, costura ou restauração de móveis são algumas das actividades desenvolvidas neste espaço.