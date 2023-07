Salvaterra de Magos quer aumentar rede de desfibrilhadores

A Câmara de Salvaterra de Magos quer alargar a rede concelhia de desfibrilhação automática externa (DAE) com a aquisição de mais seis ou sete desfibrilhadores. A informação foi deixada pelo presidente do município, Hélder Esménio, durante a última reunião do executivo. A rede conta actualmente com 14 desfibrilhadores, instalados nos pavilhões desportivos de Glória do Ribatejo, Marinhais e Salvaterra de Magos, piscinas municipais, Complexo Desportivo Municipal de Marinhais, Centro Escolar de Foros de Salvaterra e Várzea Fresca, Centro Escolar de Marinhais, Centro Escolar de Salvaterra de Magos, Espaço Jackson em Glória do Ribatejo, Mercado de Cultura em Marinhais, Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, biblioteca municipal e câmara municipal. O autarca explicou que tem sido dada formação principalmente a funcionários que prestam serviços nesses espaços.

A desfibrilhação consiste na aplicação de uma corrente eléctrica numa vítima em paragem cardiorrespiratória através de um desfibrilhador automático externo, tendo como objectivo reverter a paragem cardíaca.