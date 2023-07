Alberto Mesquita reapareceu em cena em Alverca

Alverca do Ribatejo celebrou 33 anos de elevação a cidade com a habitual sessão solene que distinguiu figuras e entidades da comunidade. Músico David Monge foi dos mais aplaudidos da noite e Alberto Mesquita, ao receber o galardão autárquico, não se conteve nas críticas ao comportamento do Estado para com as vítimas do surto de legionella.

O antigo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (ao centro), com o presidente da Junta de Alverca e Sobralinho, Cláudio Lotra, e o actual presidente do município, Fernando Paulo Ferreira

O ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, regressou por breves horas à antiga rotina das cerimónias públicas para receber o galardão de mérito autárquico atribuído pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho na sessão solene de celebração dos 33 anos de elevação de Alverca a cidade. E o político agora aposentado, além de agradecer a honraria e de expressar a convicção de ter feito tudo o que pôde em prol da população do concelho, não perdeu a oportunidade para criticar a justiça que, na sua óptica, não foi feita após o mortal surto de legionella que afectou o concelho em 2014.

“Não há tragédias de primeiro e de segundo nível, todas têm de ser avaliadas da mesma forma. É com muita tristeza que vejo que muitas daquelas pessoas que sofreram e ainda sofrem com a legionella continuam sem qualquer apoio”, criticou Alberto Mesquita. O ex-autarca condenou o desfecho do processo lembrando que de nada vale “recorrermos a expedientes em tribunal” para fugir às responsabilidades. “Espero que um dia o Estado reveja esta situação e se faça justiça para quem sofreu e ainda sofre”, apelou.

Outro dos homenageados mais aplaudidos da noite foi David Monge, músico com forte ligação ao Centro Social e Cultural do Bom Sucesso e também road manager e chefe de equipa da banda UHF. David Monge lembrou a necessidade de ninguém esquecer a cultura e o aplauso que se seguiu foi ouvido por António Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF, que esteve na plateia para assistir à distinção.



“A seara é grande e os braços são poucos”

A Conferência de São Pedro da Sociedade de São Vicente de Paulo recebeu o galardão de mérito social e a responsável, Rosário Lino, lembrou que um dos grandes problemas é a falta de voluntários que queiram ajudar na missão. “Por favor, preciso de voluntários. A seara é grande e os braços são poucos. Precisamos que haja alguém com capacidade para aceitar este apelo e dar um pouco de si. Ajudem-nos para não deixarmos isto morrer”, apelou, emocionada. A conferência tem hoje apenas cinco pessoas que dão apoio a três dezenas de famílias com o pagamento de rendas, medicação, fornecimento de gás, electricidade, roupas e alimentos.

Outros premiados da noite foram a Ómnia Lar (mérito empresarial), o tenista Ilia Stoliar (mérito desportivo) e o depósito geral de material da Força Aérea Portuguesa (galardão cidade de Alverca).

“Não temos de procurar fora o que temos em abundância e qualidade. A cidade é pródiga em sucessos e fértil em talentos”, elogiou Cláudio Lotra, presidente da junta de freguesia, que lembrou o papel abnegado dos premiados.

Também o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que a cidade vive das suas pessoas e que são elas que lhe dão o cunho. “A grande generosidade com que se envolvem nas causas sociais e na vida de Alverca é que marca a diferença. São os exemplos da força que Alverca tem na região e no concelho”, destacou.