Concurso para a nova creche municipal em Abrantes lançado até Agosto

Novo equipamento vai nascer no Alto de Santo António para dar resposta a cerca de uma centena de bebés e crianças. Obra tem financiamento do PRR poderá arrancar até ao final do ano.

O concurso público para o lançamento da obra da nova creche municipal no Alto de Santo António, em Abrantes, vai ser lançado até ao final de Agosto. A novidade foi deixada na reunião do executivo camarário de 25 de Julho, pelo presidente do município, Manuel Valamatos, que destacou a importância deste equipamento que vai dar resposta cerca de 100 crianças e empregar entre 30 a 40 pessoas.

A nova creche, recorde-se, vai nascer da requalificação de uma antiga escola primária desactivada, localizada na Rua António Botto e que foi construída nos anos 70 do século passado. Estima-se um investimento na ordem dos 1,5 milhões de euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.

O autarca socialista adiantou ainda a O MIRANTE que a expectativa, se a obra for adjudicada neste concurso, é de que os trabalhos avancem até ao final deste ano ou início de 2024. O prazo de execução previsto é de 450 dias.

O projecto prevê a criação de três unidades autónomas para grupos de crianças, cuja distinção assenta nas características de cada faixa etária. Haverá um berçário com capacidade para 58 crianças e uma área de actividades com capacidade máxima para 23 crianças, até aos 24 meses, distribuídas por duas salas de actividades. Dos 24 e aos 36 meses será criada uma área de actividades com capacidade para 54 crianças distribuídas por três salas de actividade. Além de outros espaços vão ser criados três parques de recreio e jogos e será mantido o espaço de horta pedagógica.