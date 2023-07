Praga de javalis em Abrantes preocupa autarcas e produtores de milho

Os produtores de milho do concelho de Abrantes andam desesperados com uma praga de javalis que lhes tem destruído as culturas e causado prejuízos de milhares de euros. Também na cidade e na União de Freguesias de Alvega e Concavada os animais têm sido avistados com frequência e surpreendido os condutores. A população de javalis tem aumentado nos últimos anos, estimando-se que haja em Portugal perto de 300 mil exemplares.

A sobrelotação destes animais é motivo de preocupação no concelho e foi tema na reunião do executivo da Câmara de Abrantes, de 25 de Julho, levantado pelo vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, que deu conta de uma vara de javalis que foi avistada, e se deixou filmar, na Avenida Santana Maia, junto ao hospital e também na zona do Retail Park. Também o presidente do município, Manuel Valamatos, se mostrou preocupado com a frequência com que os animais são avistados não só em zonas urbanas como em freguesias rurais do concelho.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE