Dia dos Avós: cuidar dos netos é um acto de amor

São vários os estudos que apontam benefícios para a saúde física e psicológica e também ao nível da redução da solidão para os avós que cuidam e mantêm uma ligação afectiva com os netos. Mas não é esse o motivo que os leva a assumir um papel activo na rede familiar, geralmente numa fase da vida livre de obrigações laborais. Cuidar a tempo inteiro ou em alguns momentos do dia é uma forma de ajudar os filhos na gestão familiar ao mesmo tempo que se dá e se recebe amor. “O papel dos avós é esse: facilitar a vida dos filhos quando se pode. Sempre o fiz de bom grado, nunca senti que cuidar da minha neta era uma obrigação, nem deve ser”, diz Maria Nazaré, uma das três avós de Samora Correia que conversaram com O MIRANTE a propósito do Dia Mundial dos Avós, que se assinala esta quarta-feira, 26 de Julho.