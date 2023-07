Diogo Alves reconduzido como director do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém

Diogo Alves vai continuar na liderança do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém nos próximos quatro anos, se cumprir a totalidade do mandato.

Diogo Tomás Alves tomou posse, na segunda-feira, 24 de Junho, para iniciar o seu segundo quadriénio enquanto director do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém. A tomada de posse decorreu no âmbito de uma reunião do conselho geral do agrupamento, convocada para o efeito, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, marcando assim o início de um novo mandato de quatro anos para a liderança de Diogo Alves.

O presidente do município desejou sucesso ao director, reiterando o compromisso da autarquia em dar continuidade a uma estreita cooperação com o agrupamento de escolas, na procura de um legado duradouro de excelência educacional para a prosperidade da comunidade local. Vários autarcas do executivo e de juntas de freguesias marcaram presença na sessão, assim como as directores dos agrupamentos concelhios, representantes do pessoal docente e não-docente, elementos das associações de pais, representantes das entidades parceiras e outros intervenientes no dia-a-dia do agrupamento.

O Agrupamento de Escolas Conde de Ourém abrange o Centro Escolar da Caridade, em Ourém, o Centro Escolar das Misericórdias, em Vilar dos Prazeres, o Centro Escolar Ourém Nascente, em Fontaínhas de Seiça, o Centro Escolar de Santa Teresa, em Ourém, e a Escola Básica 1 e o Jardim de Infância de Atouguia, além da Escola Básica 2, 3 Dom Afonso, IV Conde de Ourém, onde decorreu a tomada de posse.