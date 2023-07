Estrada da Alfarrobeira em Vialonga reaberta após obras de beneficiação

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, anunciaram a reabertura da Estrada da Alfarrobeira em Vialonga, ao final da tarde de terça-feira, 25 de Julho. Conscientes do impacto negativo que o encerramento da Estrada da Alfarrobeira causou na circulação de trânsito e na vida dos moradores e utentes da região, as entidades responsáveis uniram esforços para realizar a obra no menor tempo possível, garantindo a normalização da circulação do tráfego. A interrupção temporária da Estrada da Alfarrobeira, recorde-se, devido às obras de beneficiação da rede de saneamento, provocou alguns constrangimentos no trânsito local, sendo uma das principais rotas de acesso a importantes pontos de Vialonga, Alverca e Forte da Casa. Os SMAS garantem em comunicado que, neste momento, não existem planos para futuros cortes na via, proporcionando maior tranquilidade para todos os utilizadores.