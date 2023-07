Moradores do Porto Alto mobilizam-se contra a construção de um bairro social no terreno adquirido pela Câmara Municipal de Benavente. Sentindo-se esquecidos e sem consulta prévia, o grupo está a reunir assinaturas para contestar a decisão.

Moradores lançam abaixo-assinado contra a construção do Bairro Social no Porto Alto

Um grupo de moradores do Porto Alto está a recolher assinaturas contra a construção de um bairro social num terreno que foi adquirido pela Câmara Municipal de Benavente. De acordo com os residentes havia um compromisso por parte do executivo municipal de construir um espaço verde naquele local, junto ao bar da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA). Os residentes e comerciantes gostariam de ter sido ouvidos pela Câmara antes da tomada de decisão.

As assinaturas vão continuar a ser recolhidas até ao final do mês de Agosto para depois serem entregues na Câmara de Benavente. Será ainda agendada uma reunião no Porto Alto, com a população, para debater o assunto.

No âmbito da estratégia local de habitação a Câmara de Benavente comprou o terreno no Porto Alto para construir dez moradias bi-familiares que correspondem a 20 fogos. As casas vão ocupar parte do terreno sendo que o restante será destinado a um espaço verde. O projecto já está em execução e comtempla sobretudo habitações de tipologia T1 e T2.

