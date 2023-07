Nova comissão estreia-se nas festas do Granho

A Comissão de Festas do Granho 2023 está a organizar as Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima. Na aldeia concelho de Salvaterra de Magos não vai faltar animação de 28 a 31 de Julho, com espectáculos musicais, folclore, tasquinhas, sardinha assada, fogo de artifício, actividades infantis e iniciativas religiosas. Às 20h00 de sexta-feira começa a festa com a abertura do arraial e das tasquinhas.

A noite, a partir das 21h30, será dedicada ao folclore com a actuação dos ranchos folclóricos de Benavente, Casa do Povo de Glória do Ribatejo e Granho. As sevilhanas “Las Hermosas” vão estar em palco às 23h00 e meia hora mais tarde há sardinha assada. Vítor Vilela é responsável pelo baile e o Espaço Jovem abre às 01h00 com os DJ Tiago Leiria e Tiago Pereira.

Na manhã de sábado, 29 de Julho, há um Mini Torneio de Petanca, às 09h30, seguido de um passeio de motas pelas ruas da aldeia, pelas 11h00. Para as 15h00 está marcada a abertura das tasquinhas e uma hora depois vai decorrer o hastear da bandeira e recepção às entidades convidadas. A programação da tarde fica completa com o espectáculo de freestyle com Humberto Ribeiro, às 17h30. À noite destaque para o baile com Jorge Paulo, o espectáculo com Marcus, a sessão de fogo de artifício, o concerto com a Banda DFB e reabertura do Espaço Jovem com DJ Nana e DJ Eduardo.

Domingo realizam-se as iniciativas religiosas com missa e procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima a partir das 17h00. Antes reabrem as tasquinhas, às 15h00, e pouco depois, às 16h00, há actividades infantis. O Duo João Tendeiro & Ricardo Jorge sobe a palco às 21h30 e as Bombocas às 23h00. Para último, mas não menos importantes, os The Pilinha, às 00h00. O Espaço Jovem reabre à mesma hora, desta vez com a DJ Joana e DJ Tiago Pereira.

No último dia de festejos, segunda-feira, espera-se um passeio de bicicletas às 10h00, reabertura das tasquinhas e jogos tradicionais, às 15h00, e cavalhadas, às 16h00. Para as 21h30 está previsto um baile com Jorge Paulo & Susana que antecede a entrega da bandeira às 22h30 e David Antunes às 23h00. O Espaço Jovem reabre às 01h00 com AfricanGroove e Dj Liberio.