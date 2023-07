33 organizações contra classificação do Colete Encarnado a património

As festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira incluem eventos tauromáquicos “brutais e de interesse cultural nulo”, onde ocorrem acidentes graves com dezenas de feridos, muitos deles testemunhados por crianças e jovens de todas as idades, “expostas a um ambiente de pânico e agressividade”. As considerações são deixadas pela plataforma para a abolição das touradas em Portugal (BASTA), uma das entidades que se pronunciou contra a inclusão das festas na lista do Património Cultural Imaterial, no âmbito da consulta pública promovida pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) que decorreu até 5 de Julho.