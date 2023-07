António Mendes dá nome a travessa em Constância

Executivo decidiu atribuir o nome do ex-presidente António Mendes a uma travessa numa urbanização da freguesia de Santa Margarida. Deliberação é criticada pela oposição por considerar que menoriza a importância que antigo autarca teve no concelho durante 24 anos.

O executivo da Câmara de Constância, de maioria socialista, decidiu atribuir o nome do ex-presidente do município António Mendes (CDU) a uma travessa numa urbanização da freguesia de Santa Margarida, de onde o ex-autarca é natural. Uma deliberação que é criticada pela oposição CDU, por considerar que a mesma menoriza a importância que António Mendes teve no desenvolvimento do concelho.

A proposta da Comissão de Toponímia para a atribuição do nome de Travessa Comendador António Manuel dos Santos Mendes a um arruamento da urbanização sita na Rua Padre António Esteves, em Santa Margarida da Coutada, foi aprovada na última reunião da Câmara de Constância, com os votos a favor da maioria PS e a abstenção da oposição CDU.