Azambuja vai despejar quem não pagar renda de habitação social

Agora, a Câmara de Azambuja resolveu acabar com a impunidade através de acções de despejo a quem não acertar as contas. No maior bairro de habitação social do concelho os residentes mudaram de postura.



No início deste ano a percentagem de famílias que são inquilinas em fogos de habitação social em Azambuja com o pagamento das rendas regularizado ficava-se pelos 25%. Desde então a câmara municipal tem vindo a estabelecer acordos de pagamento com as que estão em incumprimento e, nalguns casos, a perdoar dívidas prescritas de milhares de euros. Mas as medidas não se ficam por aqui: a partir de Setembro quem não pagar vai ser alvo de um processo de despejo, informou a vereadora com o pelouro da Habitação Social, Mara Oliveira (CDU), assumindo as rédeas de uma medida que foi posta de parte pelo anterior executivo socialista.