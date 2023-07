Carro caiu ao Tejo em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

Um automóvel caiu ao rio Tejo junto à ponte Marechal Carmona, na lezíria de Vila Franca de Xira, na manhã de quinta-feira, 27 de Julho e decorrem buscas com mergulhadores da Polícia Marítima. O alerta foi dado pouco depois das 06h20 por um pescador da cidade que viu o automóvel a resvalar e ainda não há registo de vítimas. O automóvel vai ser removido pelos bombeiros de Vila Franca de Xira. Desconhecem-se as causas do acidente. A situação mobilizou 18 operacionais e cinco veículos de socorro.