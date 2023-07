Escola Agrária de Santarém com curso em produção bioindustrial de insectos

O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Produção Bioindustrial de Insetos foi aprovado pelo Governo e vai funcionar na Escola Superior Agrária de Santarém, do Instituto Politécnico de Santarém, anunciou a InsectERA. Em comunicado, o grupo instalado em Santarém que desenvolve produtos com base em insectos para as áreas alimentar (animal e humana), da cosmética e dos bioplásticos, entre outras, afirma que a abertura do curso vem contribuir para a criação de “um novo sector bioindustrial em Portugal”.

“Neste caso em concreto, visa-se dinamizar a criação do INSECT TRAINING NETWORK, rede de cursos superiores e de formações curtas liderada pela Egas Moniz School of Health and Science, no âmbito da Agenda Mobilizadora, e que deverá formar os quadros que irão integrar as empresas apoiadas por esta agenda do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)”, refere.

Segundo a InsectERA, os alunos terão estágios assegurados nas empresas do sector instaladas em Santarém e possibilidade de preencherem os “mais de 100 novos postos de trabalho” a criar até 2025.