Partiu o pé num buraco; seguro não paga porque não chamou a Polícia

Maria Venâncio fracturou o tornozelo num buraco de um passeio no centro da cidade. Acidente ocorreu há um ano, mas a vítima não o participou à polícia, pelo que o seguro da Câmara de Santarém descartou o pagamento de quaisquer despesas.

Maria de Lourdes Venâncio ficou com mazelas depois de ter caído num buraco na calçada em Santarém

Faz agora um ano que um acidente mudou a vida de Maria de Lurdes Venâncio, 76 anos. A moradora no Vale de Santarém, deslocava-se para a sessão de fisioterapia que andava a fazer ao ombro, em Santarém, quando fracturou o tornozelo num buraco na calçada na Avenida 25 de Abril, perto da gare da Rodoviária do Tejo. O acidente aconteceu na manhã de 28 de Julho de 2022 e afectou a sua mobilidade e equilíbrio até hoje, pois não sente três dedos do pé. Para cúmulo da má sorte, a testemunha que a acompanhava na altura não chamou a polícia e o seguro da Câmara de Santarém, escudando-se nesse detalhe, negou-lhe o pagamento dos tratamentos, declarando o caso encerrado.