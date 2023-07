Santarém garante 936 mil euros de financiamento da medida “Bairros Comerciais Digitais”

A candidatura aos “Bairros Comerciais Digitais”, apresentada pela Câmara de Santarém em parceria com a ACES – Associação Comercial, Empresarial e Serviço de Santarém, foi aprovada com um valor de investimento elegível de 936.850 euros. Esta linha de financiamento visa qualificar e revitalizar o centro histórico de Santarém, bem como introduzir tecnologia nas empresas e espaço público, proporcionando o acesso a novas tipologias de investimento.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, manifestou a sua satisfação, na última reunião do executivo, por Santarém ter sido o sétimo classificado entre as 160 propostas finais de autarquias para desenvolvimento de projectos submetidas a concurso. “O nosso processo foi ambicioso, rigoroso, e é com muita satisfação que evidenciamos que com o empenho e dedicação de todos os intervenientes, esta candidatura foi aprovada”, destacou.

A candidatura agora aprovada vai permitir a execução de mais de 900 mil euros de investimento que vai dotar o centro histórico da cidade de um conjunto de respostas tecnológicas, destinadas aos munícipes, visitantes e empresários, concluiu João Leite.

A medida Bairros Comerciais Digitais, promovida pelo IAPMEI, procura promover a digitalização da economia, através da adopção tecnológica por parte dos operadores económicos e pela digitalização dos seus modelos de negócio, bem como da sensibilização e capacitação dos trabalhadores e empresários.