Azambuja reforça apoio aos bombeiros e Cruz Vermelha

Foto CM Azambuja - O presidente do município, Silvino Lúcio, com os responsáveis pelas associações humanitárias dos bombeiros de Azambuja e Alcoentre e da CVP de Aveiras de Cima

A Câmara de Azambuja aprovou na reunião extraordinária de 25 de Julho um conjunto de propostas com dois pacotes de actualização dos meios financeiros transferidos para as corporações dos Bombeiros Voluntários de Azambuja e de Alcoentre e para a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa.

Com esta actualização o município presidido por Silvino Lúcio vai passar a transferir anualmente para os Bombeiros de Azambuja e de Alcoentre, no âmbito da Central Municipal de Operações de Socorro 53.259 euros, mais 5.258 euros do que no ano passado. No âmbito dos Grupos de Intervenção Permanente as corporações vão receber 139.806 euros, sendo que no ano anterior receberam 126 mil euros.

Por sua vez, a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, passará a receber, no âmbito da CMOS 17.200 euros, mais 3.200 euros e no âmbito do grupo de socorristas permanente 49.642 euros, face aos 46.179 transferidos no ano transacto.