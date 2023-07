Casal surpreendido por assaltante na garagem do prédio 

Um casal que reside na Urbanização do Tágides Parque, na Póvoa de Santa Iria, foi surpreendido por um assaltante que entrou à socapa para a garagem do prédio localizado na Rua Nossa Senhora de Sebonha. Eram cerca das 23h30 quando João Pinheiro e Maria de Lurdes regressavam a casa de carro. Aperceberam-se que ao chegar perto da garagem um carro preto seguia atrás mas não deram importância, julgando que a viatura ia estacionar na garagem do prédio ao lado.

João Pinheiro abriu o portão da garagem e estacionou no lugar que corresponde ao seu apartamento. Quando saiu do carro viu um vulto mas pensou que fosse um vizinho. “Foram 15 a 20 segundos. Abriram a porta de trás do carro e roubaram a mala da minha mulher. Mas só me apercebi depois. A coluna da garagem também tapa o espelho do carro e não vi ninguém”, conta o visado.