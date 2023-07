Conselho Superior da Magistratura condena condições do tribunal de Vila Franca de Xira

De todos os tribunais do país é em VFX que os magistrados sentem que as condições passaram dos limites. Promessas de obra são miragem com vinte anos e presidente do Conselho Superior de Magistratura exige intervenção urgente.

O Tribunal de Vila Franca de Xira é, de todos os tribunais do país, o que está em pior estado e precisa de obras urgentes por parte do Governo, alertou na última semana o relatório anual do Conselho Superior de Magistratura (CSM). Henrique Araújo, presidente do CSM, disse durante a abertura de um encontro do final do ano judicial, em Aveiro, que a situação em que se encontra o Tribunal de Vila Franca de Xira “é o que assume maior gravidade” no país, devido ao “péssimo estado geral dos edifícios” que não têm o mínimo de condições e de dignidade para o exercício da função. O CSM vai intensificar as visitas às comarcas para fazer pressão junto do Governo para avançar com as obras “urgentes e necessárias” nos tribunais nacionais, em particular em Vila Franca de Xira.