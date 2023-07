Escavações no Castro de Vila Nova de São Pedro voltam a atrair centenas de curiosos

As escavações no Castro de Vila Nova de São, em Azambuja, que continua a ser um dos sítios de referência a nível peninsular para o estudo do Calcolítico, nomeadamente na matéria dos povoados fortificados, voltaram a atrair centenas de pessoas e crianças ao local, no âmbito da iniciativa Dia Aberto no Castro, realizada a 13 de Junho.

As visitas foram dinamizadas pela equipa de arqueólogos da campanha de escavação de 2023, coordenada pela equipa do projecto científico VNSP 3000 e têm como objectivo, refere a Câmara de Azambuja, valorizar este sítio arqueológico, sensibilizar a comunidade para a sua importância e dar a conhecer o trabalho científico que se tem realizado.

Além de ser explicado aos visitantes como seria aquele lugar há cinco mil anos e o que se tem encontrado nas áreas escavadas, foi dinamizada uma refeição pré-histórica para exemplificar a gastronomia calcolítica e a forma como eram cozinhados alimentos como o javali, a truta salmonada, os cogumelos e os frutos silvestres. “Todos os alimentos apresentados representaram vestígios de alimentos encontrados durante as escavações dos últimos anos”, salienta a autarquia presidida por Silvino Lúcio.

O sítio arqueológico, vulgo Castro, existente em Vila Nova de São Pedro, concelho de Azambuja, está classificado como Monumento Nacional desde 1971. A maior parte dos terrenos onde existiu o povoado fortificado é propriedade do município.