Ex-bombeiro e funcionário da Câmara de Sardoal na prisão

O Tribunal de Santarém condenou um ex-bombeiro do Sardoal a seis anos e seis meses de prisão por, no Verão de 2022, ter ateado oito fogos florestais nos concelhos do Sardoal e de Vila de Rei. O acórdão deu como provado que, em duas das vezes, o homem, actualmente com 44 anos, ateou fogos.

Segundo o tribunal, o homem ateou, em 15 de Junho de 2022, três incêndios, usando acendalhas e um isqueiro, no espaço de duas horas, e, em 23 de Agosto, pegou fogo a vegetação, com um isqueiro, na proximidade de dois edificados, no espaço de cinco minutos. Além disso, provocou também incêndios em áreas florestais nos dias 18 e 27 de Junho e 2 de Agosto desse ano.