João Batista está a escrever a sua história no triatlo

À semelhança do irmão, o triatleta Ricardo Batista, tem somado inúmeros pódios internacionais e ambos se mantêm fiéis à camisola do Clube de Natação de Torres Novas. Em entrevista a O MIRANTE fala da discrepância de apoios entre federações de diferentes países e do sonho maior de chegar aos Jogos Olímpicos. Não esconde a surpresa e alegria por ter recebido um telefonema do Presidente da República e afirma que o reconhecimento cai bem no momento certo.

João Nuno Batista nunca foi bom no desporto escolar mas o olho atento do seu professor e actual treinador, Paulo Antunes, levou-o para o lugar certo. Depois de ter somado três títulos e 11 pódios internacionais, entre os quais a medalha de bronze na Taça da Europa júnior, de vice-campeão europeu em duatlo e vice-campeão mundial júnior no mesmo escalão, o triatleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) fechou Julho a sagrar-se campeão mundial júnior de triatlo, repetindo o feito do irmão mais velho, o triatleta Ricardo Batista, que alcançou o mesmo pódio em 2019. Em 51.11 minutos cumpriu 750 metros de natação, 20 quilómetros de bicicleta e 5km de corrida, na prova disputada na Alemanha que foi repleta de incertezas até ao final.