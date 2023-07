Junta de Aveiras de Cima recusa bar construído pelo município que nunca foi equipado

A Junta de Freguesia de Aveiras de Cima recusa receber a gestão do snack-bar construído pela Câmara de Azambuja, em 2021, no Parque Urbano da Milhariça nas condições em que se encontra. O bar, que nunca foi a hasta pública para ser concessionado, não tem no seu interior qualquer tipo de equipamento para que possa funcionar, explica a O MIRANTE o presidente da junta, António Torrão. “Era suposto já ter sido feito um protocolo para a gestão passar para a junta e lançarmos o concurso, mas assim não recebemos coisa nenhuma. Andamos nisto há três anos: a obra tem anomalias que precisam ser rectificadas e não tem equipamento nenhum”, afirma o autarca da CDU.

A vontade da Junta de Aveiras de Cima era que o bar tivesse entrado em funcionamento, através de concessão, pouco tempo depois do Parque Urbano da Milhariça ter aberto ao público no Verão de 2021 até porque, sustenta António Torrão, aquele é “um espaço aprazível para onde os pais vão com as crianças e fazia todo o sentido haver uma esplanada onde pudessem sentar-se e tomar alguma coisa”. Na opinião do presidente de junta, “mais valia a câmara municipal tentar lançar o concurso assim e ver se alguém estava interessado”, embora acredite ser difícil dado o investimento “avultado” que o concessionário teria que despender para o equipar.

O assunto foi também abordado na última reunião do executivo camarário com o vereador do PSD, Rui Corça a questionar o presidente da Câmara de Azambuja por que motivo ainda não foi aprovada a abertura de um procedimento para a concessão do bar, e para quando está prevista a sua entrega à junta de freguesia.

Em resposta, o presidente da câmara, Silvino Lúcio (PS) afirmou que o bar “não tem qualquer tipo de equipamento” e que quem lá vier a instalar-se terá que o colocar. Sobre a concessão, o município entende que deve ser a junta de freguesia a lançar o concurso assim que receber a obra, edificada num terreno que é propriedade sua.

O Parque Urbano da Milhariça, dotado com um campo de jogos polidesportivo descoberto, bar, balneários, equipamentos infantis e instalações sanitárias, resulta de um investimento municipal superior a 944 mil euros (mais IVA) e ocupa uma área de 12 mil metros quadrados, na margem direita da Ribeira da Milhariça, em Aveiras de Cima. Esta foi uma obra muito aguardada pela população uma vez que a promessa esteve 10 anos para sair da gaveta.