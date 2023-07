Obras para converter antigo presídio de Santarém em residência de estudantes só em 2024

As obras de requalificação e adaptação do antigo presídio militar de Santarém, que vai ser transformado numa residência para estudantes, devem começar no início de 2024, se se cumprir a intenção da Estamo, Participações Imobiliárias, S.A., sociedade estatal que é detentora daquele património. Actualmente, o antigo presídio tem a designação de Casa de Portugal e de Camões e tem sido ocupado pela Câmara de Santarém, que ali instalou diversos serviços e entidades que vão ter de mudar de casa. Para já é certa a transferência do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão para um palacete doado ao município nas proximidades do Jardim das Portas do Sol. Na calha está também a mudança da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém para o complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC).

Na última reunião de câmara, o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), revelou também a intenção de transferir os serviços municipais que funcionam no antigo presídio militar para o edifício da EDP (hoje E-Redes), junto à Escola Secundária Ginestal Machado, para onde podem também devem transitar serviços da câmara que estão na antiga EPC. Para já, essa instalação será em regime de arrendamento, mas o autarca não descarta a possibilidade de aquisição do imóvel da empresa de electricidade.

Em resposta a uma pergunta do vereador Manuel Afonso (PS), Ricardo Gonçalves revelou que a Estamo pretende iniciar as obras no antigo presídio militar no início de Janeiro de 2024. A intervenção no antigo estabelecimento prisional tem financiamento garantido do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 6,7 milhões de euros e visa criar alojamento estudantil a custos acessíveis com disponibilização de 204 camas. A data prevista para conclusão da empreitada é 31 de Julho de 2025.