População aprova manifestação contra quadruplicação da linha de comboio em Alhandra e VFX

População aprovou por unanimidade em sessão pública realizada em Alhandra sair em peso para as ruas das duas localidades em Setembro e apresentar uma resolução com uma tomada de posição na câmara municipal.

O que está a ser feito para travar a ideia apresentada para quadruplicar a Linha do Norte entre Alhandra e Vila Franca de Xira não está a ser suficiente e por isso o movimento popular “Em Defesa de VFX e Alhandra” aprovou por unanimidade de votos populares a realização de um protesto nas ruas das duas localidades em Setembro.

A manifestação, que promete mostrar a real dimensão do desagrado popular, está agendada para 23 de Setembro, às 10h00 em Alhandra, entre o viaduto da Avenida Afonso de Albuquerque e a praça 7 de Março, frente à junta de freguesia e da parte da tarde, pelas 15h00, entre a zona ribeirinha e o largo da câmara em Vila Franca de Xira, onde o movimento de cidadãos vai apresentar uma resolução com uma tomada de posição negativa ao executivo da câmara. Vão ser convidados os elementos de todos os partidos políticos e todos os presidentes das juntas de freguesia do concelho, bem como o executivo da câmara municipal.

O objectivo da manifestação é mostrar o desagrado da comunidade pela intenção anunciada pela Infraestruturas de Portugal (IP) de alargar a linha de comboio nas duas localidades, o que a acontecer transfiguraria por completo as duas localidades, como O MIRANTE tem noticiado.

André Arrojado, porta-voz do movimento que agrega vários movimentos cívicos e de cidadãos do concelho, incluindo três dezenas de tertúlias de Vila Franca de Xira e o movimento cívico Ciradania, lembra também que já foram enviados pedidos de audiência a todos os partidos representados no Parlamento para os alertar sobre o assunto. Mas que até ao momento apenas dois, CDU e Bloco de Esquerda, aceitaram reunir com o movimento de cidadãos. “Os eleitos da CDU já estiveram em Alhandra a conhecer de perto o que vamos todos perder e do Bloco de Esquerda ficou o compromisso de se exigir uma outra solução”, explicou.