Terminou mais uma edição do programa “Viver + Saudável” em Ourém

O dia 26 de Julho marcou o encerramento de mais uma edição do programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior”, em Ourém. O Parque de Merendas de Olival foi o local escolhido para acolher a festa de encerramento, que contou com a participação dos alunos do programa. Num ambiente de alegria e camaradagem, os participantes realizaram várias actividades desportivas seguidas de um almoço/concívio. O evento também reservou um momento especial para a entrega dos diplomas de participação no programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior”, reconhecendo assim o empenho e dedicação dos seniores durante a época que se encerrou.

A celebração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do vereador Humberto Antunes, e dos presidentes da União de Freguesia de Olival e Gondemaria, Nossa Senhora da Piedade, Espite e União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.

O programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior 2022-2023” tem como propósito promover a mobilidade, flexibilidade e coordenação dos seus participantes. Abrangendo diversas localidades, tais como Freixianda, Ribeira do Fárrio, Rio de Couros, Casal dos Bernardos, Matas, Cercal, Caxarias, Gondemaria, Espite, Urqueira, Atouguia, Caneiro e Ourém, o programa tem sido um verdadeiro sucesso na promoção da saúde e bem-estar dos cidadãos seniores.