Trabalhadores da Carnes Nobre fazem greve na segunda-feira

Os trabalhadores da Carnes Nobre , em Rio Maior, marcaram uma greve para dia 31 de Julho, estando prevista uma concentração junto às instalações da empresa onde vai marcar presença João Barreiros da Comissão Executiva da CGTP - IN a partir das 09h30.

As reivindicações dos trabalhadores são por aumentos salariais dignos; salário mínimo na empresa de 850 euros com efeitos imediatos; pelo fim da precariedade; pela progressão na carreira; pelo dia de aniversário do trabalhador ou de filho até 12 anos; por 25 dias de férias para todos os trabalhadores; por melhores condições de trabalho; pela negociação de um contrato coletivo de trabalho; pela negociação do caderno reivindicativo; por um acordo de empresa; diuturnidades para todos os trabalhadores; atualização do subsídio de alimentação para 7 euros diários; regularização dos horários de trabalho para as 35 horas semanais.