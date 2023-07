Vila Chã de Ourique em festa durante quatro dias

A Comissão de Festas em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos 2023, de Vila Chã de Ourique, preparou quatro dias de animação para o concelho do Cartaxo. Toy e HMB são dois dos nomes escolhidos pelos Cinquentões deste ano e que vão marcar presença nas festas que decorrem de 28 a 31 de Julho. A programação começa no Largo do Gil, com um desfile que segue para o recinto de festas às 19h00. A abertura oficial dos festejos acontece às 20h00.

Às 20h30 abre a quermesse e às 21h30 actua o Rancho Folclórico “Os Campinos” de Vila Chã de Ourique. Às 22h00, toca a Banda D´Vinus e inaugura-se o Espaço Jovem com DJ Vassalo e DJ Hugo Rafael. Uma hora depois sobe a palco Toy e às 02h00 retoma a Banda D´Vinus, com os festejos a encerrar às 03h30.

A manhã de sábado, 29 de Julho, é de passeio de clássicos às 10h00 e às 15h30 há perícia automóvel. A quermesse reabre às 20h30 e a Banda G21 actua às 22h00, hora em que reabre o Espaço Jovem com DJ Vassalo e Dj Fernandinho. Às 22h30 actuam Talentos da Nossa Terra e às 23h00 os HMB. Depois da meia-noite, às 01h30, realiza-se um espectáculo de fogo de artifício e a Banda G21 volta ao palco às 02h00. Os festejos encerram às 03h30.

Domingo, 30 de Julho, há passeio de motorizadas pela manhã, às 10h00, e uma caminhada às 10h30. A tarde é reservada à missa, seguida de procissão, às 16h00. A quermesse reabre às 20h30 e a Crazy Band toca às 21h30. O Espaço Jovem reabre à mesma hora, 22h00, com DJ Vassalo, enquanto se passa o testemunho e apresenta os Cinquentões 2024. Os Talentos da Nossa Terra voltam a actuar às 22h30 e os Siga a Farra animam a noite às 23h00. A Crazy Brand regressa às 02h00 e os festejos encerram às 03h30. Segunda-feira o dia começa com o tradicional cozido à portuguesa e às 15h00 há jogos tradicionais. A quermesse reabre às 20h30, o Grupo de Cantares Chãs D´Ourique actua às 22h00 e os Xeques Orquestra às 23h00. A edicção 2023 das Festas em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos termina com fogo de artifício às 02h00, sendo o encerramento do recinto às 03h30.