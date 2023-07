Vila Franca de Xira prepara-se para receber mais de dois mil peregrinos

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa será aquela que, no concelho de Vila Franca de Xira, terá capacidade para acolher mais peregrinos nos pavilhões municipais e das escolas no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude, estando previsto espaço para 842 jovens.

Os números constam de um comunicado emitido pelo município na tarde de sexta-feira, 21 de Julho. No total, o concelho espera, a partir de 27 de Julho, a chegada de 2.727 peregrinos de todo o mundo e o município alerta a comunidade para a “tomada de providências” para fazer face a um eventual aumento de procura nos próximos dias, nomeadamente realizar e manter um bom nível de stocks de bens alimentares.

Na União da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa são esperados 250 peregrinos no pavilhão municipal do Forte da Casa, 90 no pavilhão da Secundária do Forte da Casa, 242 na Escola Básica Dom Martinho Vaz de Castelo Branco e 260 na Escola Aristides Sousa Mendes.

No concelho de Vila Franca de Xira, a União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho espera 710 jovens, distribuídos entre o pavilhão municipal de Alverca (150), Escola Secundária Gago Coutinho (240), pavilhão municipal de Arcena (120) e pavilhão municipal do Sobralinho (200).

Ainda segundo a informação da câmara, em Alhandra, na Escola Básica Soeiro Pereira Gomes, vão ficar instalados 160 jovens. Outros 310 ficarão instalados em Castanheira do Ribatejo, no pavilhão municipal da Castanheira e na Escola Básica Dom António de Ataíde. Já em Vialonga, o pavilhão municipal do Olival de Fora vai acolher 275 jovens. Por fim, na sede de concelho, abrem-se as portas a 590 jovens para pernoitar no pavilhão multiusos do Cevadeiro (400), Escola Secundária Alves Redol (120) e Escola Reynaldo dos Santos (70).

Na última reunião de câmara, o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, questionou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, sobre como estavam organizadas as questões da higiene e limpeza dos espaços onde os peregrinos irão ficar. “Certamente não vai dar uma esfregona e um gel de limpeza a cada peregrino”, questionou. O presidente do executivo lembrou que a câmara municipal facilita a estadia mas que, tratando-se de uma peregrinação, o funcionamento e limpeza serão assegurados como em qualquer outro abrigo de peregrinos, como os que acolhem as rotas de Fátima e Santiago.