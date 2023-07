Voluntários põem mãos à obra e ajudam a recuperar casas na região

As casas de Carla Bento e da mãe Violeta, em Fazendas de Almeirim, estão a ser recuperadas por um grupo de jovens voluntários do projecto “Just a Change”. Associação já passou pela Chamusca, Ferreira do Zêzere e a seguir vai para Constância e Golegã.

Um grupo de jovens voluntários do projecto Just a Change está a mudar a vida de Carla Bento, de 46 anos, e da mãe Violeta, de 67, residentes em Fazendas de Almeirim. Mãe e filha viviam em casas sem condições, numa quinta deixada pelos sogros de Violeta Bento. O projecto está pela primeira vez no concelho de Almeirim, em quatro casas, e é financiado pelo município e parceiros, permitindo quatro reconstruções pelo preço de uma. O grupo de Almeirim é composto por 22 voluntários de todo o país e inclui estudantes de Bilbau, em Espanha, sendo as casas desta família as que mais trabalho vão dar. As próximas paragens do grupo são Golegã e Constância, ainda este Verão.