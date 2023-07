Autarcas de Santarém esperam que Governo cumpra promessa e pague obras em escolas

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, com o ministro da Educação, João Costa, antes do encontro que decorreu no CNEMA. FOTO – CM Santarém

A Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, e a Escola Básica 2/3 de Alcanede estão na lista dos estabelecimentos de ensino considerados prioritários pelo Governo para receberem obras de requalificação. Está previsto um investimento de 11 milhões de euros na Ginestal Machado e de 6 milhões de euros na escola de Alcanede, que se prevê serem suportados na totalidade pelo Estado e pela União Europeia, pelo que os autarcas de Santarém esperam que essas expectativas se cumpram e que o Governo honre os compromissos assumidos. Até porque serão os municípios a avançar com as obras, sendo depois ressarcidos dos montantes despendidos.

“Acredito que o Governo vai cumprir a sua palavra por isso agora é avançar com os procedimentos”, disse na reunião do executivo de 24 de Julho o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD). Antes, o vice-presidente e titular do pelouro da Educação, João Leite, já se tinha pronunciado no mesmo sentido, informando que tinha deixado essa mensagem dias antes durante uma reunião que o ministro da Educação teve em Santarém com os directores de escolas e agrupamentos para preparar o ano lectivo 2023-2024.

“É estratégico o que investimos nas nossas escolas, nos nossos professores, nas nossas crianças e nos nossos jovens, a pensar, sobretudo, no futuro. (...) Por isso estamos a requalificar o nosso parque escolar. Mas existem situações em que precisamos que o Governo honre a sua palavra, que cumpra os seus compromissos, como a necessária requalificação da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado e da Escola EB2.3 de Alcanede, que só é possível com a fundos nacionais e ou do quadro europeu”, disse João Leite na sessão com o ministro da Educação, João Costa, que decorreu no CNEMA a 19 de Julho.

As escolas Ginestal Machado e de Alcanede integram a lista do Governo na categoria P2 – Urgente, segundo nível da hierarquia de prioridades. Na reunião de câmara de segunda-feira, João Leite referiu ainda que está entre os objectivos da autarquia a criação de ensino secundário na escola de Alcanede, para dar resposta à população do norte do concelho.

Escola da Ribeira de Santarém em obras para receber mais alunos

A escola básica da Ribeira de Santarém vai entrar em obras de manutenção para receber mais uma turma de 1.º ciclo e a valência de educação pré-escolar já no próximo ano lectivo, face ao aumento de crianças que se tem registado na cidade. Está previsto um investimento municipal de 67.546 euros, que vai ser executado pela União de Freguesias da Cidade de Santarém, através da celebração de um contrato interadministrativo entre as duas entidades.

A intervenção prevê a limpeza de todas as superfícies, paredes, tectos e pavimentos, limpezas e pinturas das ferragens exteriores, de forma a melhorar a qualidade das condições existentes para os alunos que frequentam este estabelecimento de ensino.