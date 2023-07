Benavente sem candidaturas ao PRR para criação de creches

No conjunto dos dois avisos de candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para construção, ampliação e remodelação de equipamentos sociais para a valência de creche, o distrito de Santarém tem 19 candidaturas aprovadas de projectos apresentados por instituições e municípios, mas nenhuma das entidades promotoras está localizada no concelho de Benavente. “Estes avisos teriam permitido aumentar a capacidade de resposta em creche no concelho de Benavente, mas nem o município, nem as IPSS apresentaram candidaturas”, explicou a Segurança Social.

Tal como já noticiámos, o concelho de Benavente debate-se com a falta de vagas em creche, que tem motivado queixas de alguns pais com filhos bebés. O MIRANTE contactou a Segurança Social sobre essa situação, tendo-nos sido respondido que no concelho de Benavente existem cinco creches desenvolvidas por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com acordo de cooperação, com capacidade de resposta para 366 crianças. Não existe nenhum estabelecimento de natureza privada lucrativa que desenvolva essa resposta social de creche no concelho. A lista de espera é gerida pelas próprias instituições e como os pais estão desesperados à procura de vaga para os filhos nesta valência (até aos três anos).

Ainda segundo a mesma fonte, no distrito de Santarém apenas existem duas amas, devidamente licenciadas, a exercer actividade em regime livre, uma no concelho de Torres Novas e uma no concelho de Benavente (conforme notíiciámos na edição anterior). Nenhuma IPSS do concelho de Benavente desenvolve a resposta social de creche familiar. Ao nível do distrito existem nove acordos de cooperação para esta resposta social, que enquadram 67 amas.