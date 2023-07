Escolas da Póvoa de Santa Iria ignoraram apelo da junta para desenhar logótipo

partilhe no Facebook

Um ano depois do apelo, nenhuma escola da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa se mostrou interessada em desenhar um novo logótipo para a freguesia. A novidade foi deixada na última assembleia de freguesia pela presidente da junta, Ana Cristina Pereira, depois de questionada pela bancada do Chega sobre o assunto.

Há um ano, recorde-se, os eleitos da assembleia aprovaram por unanimidade um regulamento visando permitir aos jovens da freguesia participar num concurso de eleição de um novo logótipo para a união de freguesias mas um ano depois ninguém participou. “Enviámos o regulamento para as escolas mas não tivemos qualquer resposta”, lamentou a presidente da junta, prometendo voltar a insistir junto dos agrupamentos escolares. “Ainda não surgiu nenhum trabalho à junta neste âmbito. Vamos reforçar o apelo à criatividade dos nossos alunos para criarmos o nosso logótipo”, afirmou.