Companhia das Lezírias cede cavalos aos alunos de Gestão Equina da Golegã

Câmara da Golegã celebrou um protocolo com a Companhia das Lezírias no âmbito do Curso de Técnico de Gestão Equina.

No dia 29 de Julho decorreu o dia aberto do Curso de Técnico de Gestão Equina, que será leccionado no Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho no início do ano lectivo 2023/2024. O dia aberto começou com a recepção aos alunos e visita às instalações. No âmbito do curso, foi aprovado na reunião de câmara de sexta-feira, 28 de Julho, um protocolo de cedência de, no mínimo, seis cavalos por parte da Companhia das Lezírias. “Esta foi uma das nossas preocupações iniciais, porque o cavalo é um animal dispendioso, tanto de adquirir como de manter. Queremos garantir que não faltam cavalos aos alunos do nosso município”, referiu o vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, que é responsável pelos pelouros da educação e do desporto.

O município da Golegã e a direcção do agrupamento vão proporcionar aos novos alunos, encarregados de educação e a todos os interessados a oportunidade de conhecer e visitar as instalações onde será leccionado o curso, tal como realizar as provas de admissão aos alunos já matriculados. No dia aberto realizou-se uma entrevista vocacional e a análise de aptidão equestre.