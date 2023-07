Condicionamentos de trânsito em VFX por causa da Jornada Mundial da Juventude

Alverca do Ribatejo e União da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa são as principais localidades afectadas.

A Jornada Mundial da Juventude vai provocar condicionamentos de trânsito e circulação no concelho de Vila Franca de Xira. De 27 de Julho a 1 de Agosto em Alverca a circulação vai ficar condicionada no centro da cidade, em particular no largo dos pastorinhos de Fátima e na rua do Pavilhão municipal, excepto veículos ligados à iniciativa e de emergência. O estacionamento também será proibido neste local.

Na União da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa haverá condicionamentos à circulação rodoviária nas ruas da República/Quinta da Fervença e na Estrada Nacional 10. Segundo o município, as forças de segurança avaliarão a cada momento a implementação do nível de condicionamento necessário à circulação rodoviária.